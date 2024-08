Fatbike-ongelukken in Heemskerk, minstens twee gewonden naar ziekenhuis

Ook op de Jan van Kuikweg, niet ver vanaf de locatie van het eerste ongeluk, was het aan het begin van de avond raak.

Daar botsten een auto en een fatbike op elkaar. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er twee mensen met een ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

De auto is flink beschadigd: er zit een ster in het voorruit, ook heeft de voorkant van het voertuig de nodige schade opgelopen. Het is nog niet duidelijk wat precies is gebeurd.