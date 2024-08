Feestlocaties lopen vol na Canal Parade, gemeente Amsterdam waarschuwt voor lange wachtrijen

Het regenboogkleurige eindfeest begon bij het Oosterdok en eindigde - via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht - vanmiddag bij het Westerdok. De boottocht is voorbij, maar de politie raadt op X aan om aan alternatieve routes te denken in verband met de drukte.

Zwemmend protest

Zoals elk jaar waren de deelnemende boten afgeladen, maar ook de grachten en bruggen stonden ramvol met uitgedoste toeschouwers. Met het thema #together werd tijdens deze editie aandacht gevraagd voor gelijke rechten voor de regenbooggemeenschap.

Ook werd aandacht gevraagd voor Palestina: een groep van zo'n acht demonstranten sprong ter hoogte van de Plantage Middenlaan met zwembandjes in het water om de boot van Booking.com te blokkeren. De demonstranten hielden een spandoek omhoog met de tekst 'Stop profiting from war crimes'. Hiermee doelen ze op de verhuur van vakantiewoningen in bezette gebieden.

