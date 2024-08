Parrott schiet AZ naar oefenwinst tegen Stoke City

De Noord-Hollanders kwamen prima uit de startblokken, want met een prachtige lob maakte Parrott in de 47e minuut de openingstreffer. Tien minuten later moesten beide ploegen verder met tien man nadat Jordy Clasie en Stoke-middenvelder Jordan Thompson het met elkaar aan de stok kregen.

Daarna werd er door AZ-trainer Maartens Martens volop doorgewisseld. Wissels waren er na de 0-1 dus genoeg te zien, maar doelpunten niet meer. Voor de Alkmaarders zit de voorbereiding er nu op. Volgende week zaterdag begint voor AZ de eredivisie. Dan gaan de Alkmaarders op bezoek bij Almere City FC.

Opstelling AZ: Zoet, Moller Wolfe, Martins Indi (Dekker/72), Goes (Penetra/80), Maikuma (Kasius/72); Koopmeiners, Mijnans (Buurmeester/80), Clasie; Van Brederode (Van Bommel/72), Parrot (Poku/64), Sadiq