Luuc van Opzeeland uit Hoofddorp verovert volgende olympische bronzen medaille voor Nederland

Van Opzeeland had zich geplaatst voor de kwartfinales van zaterdag door afgelopen week als vijfde te eindigen in het klassement. Hij kwalificeerde zich op overtuigende wijze voor de halve eindstrijd en was daarin eveneens ongenaakbaar.

De Nederlander wist met het bereiken van de finale al dat hij een medaille te pakken had. In de finale met Reuveny en Morris, die als nummer 1 van het klassement automatisch geplaatst was, werd bepaald welke kleur de plak zou zijn. In de eindstrijd wisselde Van Opzeeland een aantal keren van positie met Reuveny en Morris, maar in het laatste deel kwam hij niet meer in de buurt van de concurrenten.

Bijna-aanvaring

Van Opzeeland werd voor de Spelen gezien als een van de kanshebbers voor een medaille. De voormalige wereldkampioen begon maandag met een valse start, maar pakte een dag later de koppositie. Hij liep daarna bij een bijna-aanvaring op woensdag een technisch probleem op. Mede door het incident en een afgewezen protest, moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats in het klassement.

Succes in Marseille

De bronzen medaille van Van Opzeeland is de tweede plak voor Nederland in Marseille, waar het olympisch zeiltoernooi wordt gehouden. De Naardense Odile van Aanholt en Annette Duetz wonnen vrijdag goud in de 49er FX-klasse. Het is voor de vierde keer op rij dat een Nederlandse windsurfer een medaille op de Spelen wint. Dorian van Rijsselberghe uit Texel (2012 en 2016) en Kiran Badloe (2021) wonnen de laatste jaren goud in de traditionele RS:X-klasse.