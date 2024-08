Racen met elektronische karts in Zandvoort: "Het geluid denk ik er wel bij"

Die houding is niet illustratief voor het gevoel dat badgasten met de baan hebben. "Iedereen is positief", zegt Gigengack. "Ook de mensen uit de flats hier direct omheen komen me vertellen dat ze blij zijn dat hier weer eens wat gebeurt."

De ondernemer legt hier niet voor niets de nadruk op. Vorige week was er nogal wat te doen over de vrachtwagen waarin het materieel naar de demontabele baan was vervoerd. Gigengack zag geen andere mogelijkheid dan de truck pal te parkeren voor het kunstwerk Pipsqueak was here, een muurschildering die deel uitmaakt van de street art-route door Zandvoort.

Parkeren

Mensen uit de buurt vragen zich op sociale media af hoe de ondernemer het in godsnaam in zijn hoofd heeft gehaald om dit te doen, maar Gigengack hoefde slechts te wijzen op een overeenkomst met de gemeente.

"Daaruit blijkt dat ik me keurig aan de regels heb gehouden. Ik mag daar staan. Alleen, op het moment dat we dat afspraken, was er nog geen sprake van dat deze muren beschilderd zouden worden. Gelukkig mag ik blijven staan, de wethouder heeft alleen gezegd dat we het voor volgend jaar even in de gaten moeten houden."

