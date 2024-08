Woensdag protestmars in Zuidoost voor Mikael (11), die moet worden uitgezet naar Armenië

De solidariteitsmars begint om 19.00 uur en wordt gehouden vanaf zijn school Achtsprong aan Huntum en eindigt bij het stadsdeelkantoor op het Anton de Komplein in Zuidoost.

Met de mars hoopt de school de uitzetting van Mikael en zijn moeder te voorkomen. "Mikael hoort gewoon hier in Nederland, in Amsterdam. Hier ligt zijn toekomst. Hier zijn zijn vrienden. Hier gaat hij naar school. Hij wil later chirurg worden; dat is zijn grote droom. Wij hopen dat hij zijn droom in Nederland kan waarmaken", zo is te lezen op de website van zijn school.

"Mikael is een fantastische jongen, hij was de afgelopen 8 jaar een modelleerling", vertelt Dave Ensberg-Kleijkers, bestuurder van scholenkoepel Zonova, waar de Achtsprong onder valt. "Het is pas het begin van zijn leven. Die droom om chirurg te worden, heeft hij waar te maken. Hij is een verrijking voor onze samenleving."

Beroep op minister

De Raad van State oordeelde afgelopen week dat de in Amsterdam geboren en getogen Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven en naar Armenië moeten. Burgemeester Femke Halsema deed kort daarna een beroep op minister Marjolein Faber, nadat ze eerder toenmalig demissionair staatssecretaris Eric van der Burg had opgeroepen om het besluit terug te draaien.

Zowel het ministerie van Asiel en Migratie als de IND lieten daarop weten dat er geen mogelijkheden zijn om de uitzetting te stoppen.