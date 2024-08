Amsterdammer Simon van Dorp bezorgt Nederland opnieuw roeisucces met brons

Het verschil met Zeidler, in de finale een klasse apart, was 5,39 seconden. De Duitser is al enige tijd veruit de beste roeier in de individuele klasse. Van Dorp leek op zilver af te roeien, maar hij stortte in op de laatste 500 meter. De Wit-Rus Zalaty kwam hem nog voorbij.

Halverwege de race lag Van Dorp tweede, op iets meer dan 2 seconden van de uiteindelijke winnaar. Dat verschil liep steeds meer op. Van Dorp werd vorig jaar op de WK in Belgrado nog tweede. Toen was alleen Zeidler net te snel voor hem.

Skiffeur

Voor Van Dorp waren het zijn tweede Olympische Spelen. Drie jaar geleden, in Tokio, deed hij mee met de Holland Acht. Die Nederlandse boot werd toen vijfde. Na de Spelen besloot Van Dorp zich te richten op de skiff. De skiff is een smalle boot met een speciale vormgeving waar de roeiers alleen in zitten.

De bronzen medaille van Van Dorp is het einde van het roeitoernooi voor de Nederlandse ploeg. De Nederlandse vloot haalde maar liefst acht medailles binnen: vier keer goud, drie keer zilver en één keer brons.