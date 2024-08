Zoekactie naar vermiste man (58) in duingebied Bergen hervat

Het is vandaag de derde dag dat vrijwilligers van het Veteranen zoekteam opzoek zijn naar de man die in het duingebied rond Bergen en Egmond is verdwenen. Volgens een politiewoordvoerder zijn er nog een aantal 'logische plekken' om te doorzoeken.

Uitgestrekt gebied

Gisteren gebruikte de politie een drone om over het gebied te zoeken, voornamelijk over de wateren die in de omgeving liggen, maar zonder resultaat. Een politiewoordvoerder vertelde gisteren aan NH dat het om een uitgestrekt gebied gaat waarin de zoektocht plaatsvindt, waardoor het langer kan duren voordat iemand terug wordt gevonden.

De politie vraagt mensen via een Burgernet-bericht om uit te kijken naar een man in het duingebied van Bergen. Hij is 58 jaar, wit, slank, 1,87 meter lang, heeft donker krullend haar en mogelijk een blauw shirt aan.