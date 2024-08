Deze beestjes kom je steeds vaker tegen in warme periodes

Omdat het in Nederland sinds de jaren 90 steeds warmer wordt, komen er steeds meer verschillende soorten insecten bij. "Insecten hebben een korte levenscyclus en bereiken snel ons land", vertelt Kleukers. In aantallen zijn er wel soorten die het door het warme weer tegenwoordig lastiger hebben, maar in diversiteit neemt het juist toe.

Ziektes of schade

Die uitbreiding brengt ook soorten met zich mee waar niet iedereen op zich te wachten. Insecten kunnen Nederland inkomen doordat ze meereizen met transport, zoals in plantenpotten of hout. Daar kunnen beesten in zitten die ziektes meebrengen, zoals het westnijlvirus. Ook zijn sommige uitheemse insecten schadelijk voor de omgeving. "Dat zijn bijvoorbeeld termieten uit Amerika, of mieren uit Italië."

Volgens Kleukers zijn dat geen leuke beestjes om in Nederland te krijgen, omdat ze ernstige schade kunnen toebrengen aan woningen en houten materialen. In 2020 werden bewoners van een woonwijk in Wageningen geteisterd door een kolonie van uitheemse mieren.