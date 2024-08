NH Airtime: Souvenirs in je koffer? Op Schiphol wordt dit er direct uitgehaald

Dat je een olifantenpoot of koraal niet mag meenemen, spreekt misschien voor zich. Maar ook koffie met salep moet je inleveren.

Salep is een poeder van de knollen van een orchidee, en wordt vooral in Turkije in koffie verwerkt. De bloem staat echter op de CITES-lijst, een verdrag dat de internationale handel in beschermde dier- en plantsoorten reguleert en soms verbiedt.

Veren en schelpen

Een souvenir dat je in de natuur hebt gevonden lijkt soms leuker dan iets moois of lekkers van een markt of supermarkt, maar ook daar kleven risico's aan. Wat dacht je bijvoorbeeld van papegaaien- of parkietenveren? Je staat er misschien direct bij stil, maar ook die mag je vaak niet meenemen.

Hetzelfde geldt voor sommige schelpensoorten. Hoewel het meestal geen probleem is om wat kleine schelpen mee te nemen, zijn sommige grote schelpen verboden. Van sommige soorten mag je er maar een paar meenemen.

Behalve invoer- ook uitvoerregels

Meer weten? In de reisapp van Buitenlandse Zaken kun je precies zien wat wel en niet ingevoerd mag worden. Maar behalve met invoerregels heb je ook te maken met uitvoerregels. Sommige landen controleren streng op wat je mee naar huis neemt. Doe dus ook daar onderzoek naar.