17-jarige jongen gewond na schietincident Edam

Afgelopen nacht kreeg de politie rond 03.30 uur een melding binnen van een schietincident. Een 17-jarige jongen is daarbij gewond geraakt. De jongen was wel aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat er nog geen verdachten zijn aangehouden is de recherche een onderzoek gestart naar het incident. De politie roept daarom op om je bij hen te melden als je getuige was, nuttige informatie hebt over het incident of beschikt over waardevolle camerabeelden.