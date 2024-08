Eddahchouri lijkt klaar voor nieuwe seizoen, aanvaller scoort hattrick tegen Umm Salal

De eerste mogelijkheid van Zakaria Eddahchouri eindigde nog op de paal na een goede voorzet van Youssef El Kachati. Na 25 minuten kon wél juichen na hetzelfde recept: een assist van El Kachati: 1-0. Danny Bakker had voor de rust nog de 2-0 op zijn voeten, maar schoot van dichtbij net naast.

Dat werd Telstar in de tweede helft fataal, aangezien de Qatarezen op gelijke hoogte kwamen uit een corner: 1-1. Vervolgens hielp Eddahchouri de Witte Leeuwen eigenhandig naar de overwinning. Eerst schoot hij een vrije trap in de kruising en even later kopte hij raak (3-1). Remi van Ekeris verving hem in de laatste vijf minuten en pikte ook een doelpuntje mee, waardoor het 4-1 werd. Een mooi einde van de voorbereiding.

Het nieuwe seizoen begint voor Telstar met een uitwedstrijd tegen Vitesse op 9 augustus. Dat duel is vanaf 19.00 uur te volgen bij NH Sport op NH Radio.

Opstelling Telstar: Koeman; Noslin, Apau, Offerhaus (Den Haan/85), Bakker (Dirks/85), Turfkruier (Hetli/85); Rossen (Schooneveld/85), Overtoom (Koswal/70); El Kachati (Seedorf/70), Eddahchouri (Van Ekeris/85), Kaandorp (Hagedoorn/70)