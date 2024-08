FC Volendam sluit voorbereiding af met nederlaag tegen Jong Ajax

David Kalokoh raakte in het derde deel de paal. Dat bleek een voorbode, want na 108 minuten schoot hij een vrije trap prachtig binnen (2-1) achter de ingevallen doelman David Ngom. Volendam bleef het vervolgens proberen via Koen Blommestijn, die meermaals voor gevaar zorgde. Het mocht uiteindelijk niet baten, aangezien Skye Vink (de zoon van Marciano) scoorde uit een rebound (3-1). In het restant van de wedstrijd probeerde Volendam nog een treffer te maken, maar dat bleek voor de jongelingen, die veelal waren ingevallen, te moeilijk.

Daarmee sluit Volendam de voorbereiding af met een nederlaag. De Graafschap is volgende week zondag (11 augustus) de tegenstander op De Vijverberg. Aftrap is 16.45 uur. Voor de jonkies van Ajax begint het nieuwe seizoen onder leiding van Frank Peereboom een dag later. Jong PSV is dan de tegenstander in Eindhoven.

Opstelling Jong Ajax: Setford (Reverson/73); Jermoumi (Brandes/46), Ugwu (Receveur/46), Verschuren (Janse/91), Mokio (Chahid/46); Alders, Vos (Kalokoh/62), Speksnijder; Faberski (Wolff/46), Konadu (Vin/46), Banel

Opstelling FC Volendam: Lauwers (Ngom/91); Payne (Beukers/33/ Antonioli/91), Mbuyamba (Tol/91), Benamar (Curiel/91), Steur (Demircioglu/91), De Haan (Ould-Chikh/91), Plat (Van der Horst/91), Leliendal (Nazih/70), Oehlers (Mau-Asam/64); Mühren (Blommestijn/91), Veerman (Hoeve/91)