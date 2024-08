Ondanks positief advies, geen kunstsubsidie: "Als er niets verandert dan is het eind december over"

Alternatief voor kunstsubsidies

Voor Nieuw Dakota betekent het zeer waarschijnlijk dat het einde oefening is. Ironisch genoeg is er bij het museum nu een tentoonstelling te zien die gaat over het bedenken van een alternatief voor kunstsubsidies, waarbij de bezoeker verleid wordt om zoveel mogelijk geld te geven. Kat: "Sommige mensen zeggen dat we het op ons hebben afgeroepen en dat we de boze geesten hebben wakker gemaakt, maar ik geloof daar niet in."

Nieuw Dakota vreest de komende jaren een kaalslag door de gemaakte keuzes, maar volgens het AFK komt er juist veel cultuur bij. "In Noord, in Nieuw-West en in Zuidoost zie je ook dat meer organisaties die daar zitten geld gaan krijgen", aldus Saraber. "Dat is een behoorlijke vooruitgang, daar ben ik ook ontzettend blij om, want dat was echt ontzettend hard nodig. Dus ik denk dat er in de wat jongere stadsdelen meer te doen en te zien zal zijn. Dat is één van de ontwikkelingen." Ook komt er volgens haar meer bij voor de jeugd.

Het museum in Noord is lang niet de enige die slecht nieuws kregen te verwerken, ook het Amsterdamse Bostheater, Stichting H'ART Museum en Stichting Landjuweel moeten het de komende jaren zonder geld doen. Kat: "Als er niets verandert dan is het eind december voor ons over. Dan hebben we als laatste tentoonstelling People Hate Art, dus dat is ook wel heel toepasselijk als laatste expositie."

Het Amsterdamse Bostheater laat weten 'vol onbegrip' het advies te hebben gelezen: