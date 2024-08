Politie zoekt dringend getuigen na vondst lichaam in park Scheybeeck

Kenmerken

Ondanks deze inspanningen tast de politie nog in het duister over de doodsoorzaak. Alle scenario's staan nog open. "Er is een overlijdensonderzoek gaande om uit te sluiten of het om een misdrijf, ongeval of zelfdoding gaat," zegt een woordvoerder van de politie.

De politie maakt uiterlijke kenmerken van de man bekend in de hoop dat iemand hem herkent en informatie kan geven. Het gaat om een man van ongeveer 1,85 meter lang, met een lichtgetinte huidskleur en kort donkerblond haar, zonder gezichtsbeharing. Op de betreffende ochtend droeg hij een turquoise shirt en dronk vruchtensap uit een jerrycan.