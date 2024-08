Steeds meer gezinnen kiezen voor een au pair: "Goedkoper dan kinderopvang"

Veronika Orlovskaya woont samen met haar zoontje Lennart vlak bij het Leidseplein. Daar wonen ze niet met zijn tweetjes, want het afgelopen jaar woont Ana Victoría uit Mexico in bij het gezin. Moeder Veronika vertelt waarom ze voor een au pair heeft gekozen. "Allereerst is de kinderopvang twee keer zo duur, het is niet flexibel en ik vind het fijn dat ik een beetje toezicht kan houden op hoe mensen met mijn kind omgaan", vertelt ze.

'Op zoek naar alternatieven'

Verschillende Amsterdamse au pair-bureaus zien een toename in het aantal au pairs dat ze koppelen aan gezinnen. Ook Suzanne van Dijk-Beemster van het bureau Beau-pair herkent dat meer gezinnen kiezen voor deze vorm. "Kinderdagverblijven raken vol, het is niet heel flexibel en er is een tekort aan personeel. Mensen gaan op zoek naar alternatieven. Wij hadden vorig jaar rond deze tijd zo'n vijf au pairs bij ons werken, inmiddels zijn dat er 23 en in december gaan we naar de dertig", vertelt ze.

Ook het bureau waar Veronika haar au pairs vandaan heeft, ziet landelijk een toename van 100 aanvragen in 2021 naar 1000 in 2024. Veronika benadrukt dat de au pairs meer zijn dan alleen een hulp voor de kinderen. "Ze zijn echt een uitbreiding van de familie", vertelt ze. "Ik ben een alleenstaande moeder en op deze manier is er iemand die ik kan vertrouwen."