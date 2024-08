Kat, baardagame of niets? Gezin past op om te onderzoeken welk huisdier bij hen past

"Wat ben ik blij dat we geen huisdier hebben genomen", vertelt Rinske. "IJsbrand zeurt er ook niet meer om. Ik denk dat hij het nu wel gezien heeft." Wel blijven ze oppassen: "Dat is een heel leuk compromis. Het is een win-winsituatie: wij vinden het leuk om te doen en zij zijn blij dat ze op vakantie kunnen."

Grote vraag naar dierenoppassers

Dat is goed nieuws voor huisdiereigenaren: er is namelijk grote vraag naar mensen die op dieren willen passen tijdens vakanties. Net als vele dierenpensions, zit ook Kattenhotel Tante Betje in Aalsmeer propvol: "Al bijna een half jaar van tevoren", vertelt Marlies. Toch wordt het pension iedere zomervakantie gebeld óf hun kat daar alsjeblieft mag logeren."

Ook Rinske heeft dit gemerkt. De eigenaren van de katten, vissen en baardagame én het baasje van de cavia's smeekten deze zomervakantie om op te passen, aangezien alles vol zat. "Dat lijkt me iedere vakantie zo'n gedoe", verzucht ze.