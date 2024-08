Verdachte (22) bekent gewelddadige overval op brillenzaak: 'Had Cartiers in onderbroek'

Ook Joey A. moest vandaag voorkomen, maar is niet aanwezig. Het OM vermoedt dat hij ook bij de overval aanwezig is geweest, of de overvallers heeft geholpen door bijvoorbeeld een vluchtauto klaar te zetten.

Zijn advocaat stelt dat haar 'cliënt ontkent iets met de overval te maken te hebben', en vraagt daarom zijn voorarrest te beëindigen. "Dat hij in de auto zat waarin de brillen zijn aangetroffen, betekent niet dat hij bij de overval betrokken is geweest."

Wat de officier van justitie betreft snijden haar argumenten geen hout. "De brillen zijn bij S. gevonden toen A. achter het stuur zat."

Brillen verkopen

Omdat de twee zouden zijn aangehouden toen S. vanaf de bijrijdersstoel probeerden de brillen te verkopen, lijkt het haar zeer onwaarschijnlijk dat A. niets van de overval heeft geweten. Oók omdat uit onderzoek is gebleken dat hij op zijn telefoon heeft gezocht naar gegevens van de brillenwinkel en hij volgens de locatiegegevens in de Van der Hooplaan is geweest.

Hoewel de verdachten niets over de rol van de ander hebben verklaard, vindt de rechtbank dat de verdenkingen tegen A. sterker zijn geworden door de bekentenis van S.

Derde verdachte aangehouden

Hoewel de overval door twee overvallers is gepleegd, zit er inmiddels ook een derde verdachte vast op verdenking van betrokkenheid. Onderzocht wordt of hij DNA op het (imitatie)wapen heeft achtergelaten. Dat moet duidelijk worden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, op 24 september.