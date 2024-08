Curatoren Co-Med: 'Huisarts kan wel degelijk bij medische dossiers'

Er is volgens de curatoren een onjuist beeld ontstaan over hun rol in het faillissement van Co-Med. "Wij willen geen medische dossiers verkopen. Ook is het onjuist dat curatoren de overdracht van individuele patiëntendossiers tegenhouden", zo staat in een verklaring.

Huisartsen, zoals Wouter Breebaart in Breezand, die een voormalig Co-Med-patiënt laten inschrijven kunnen volgens de curatoren zelf een individuele overdracht doen van het patiëntendossier. Iets anders is de zogeheten 'bulkoverdracht'; een collectieve overdracht van alle patiëntendossiers van een praktijk, waarbij ook de huurovereenkomsten, inventaris en dienstverleningscontracten (zoals ICT bijvoorbeeld) worden meegerekend.

4.000 dossiers

Huisarts Wouter Breebaart schiet niets op met de verklaring van de curatoren, zegt hij. Breebaart kan nog steeds niet van start met zijn praktijk: "Dit is precies waar we het al weken over hebben. Onze software-leverancier kan de berg dossiers van onze patiënten in Breezand in twee dagen omzetten. Als ik voor elke patiënt individueel een overdracht moet doen ben ik met vierduizend patiënten over drie, vier maanden nog niet klaar."

De curatoren van Co-Med zeggen vanzelfsprekend rekening te houden met alle maatschappelijke belangen. Zij dienen naast de zwaarwegende belangen van de patiënten, ook de belangen van onder meer de schuldeisers van Co-Med, zoals de Belastingdienst en de medewerkers in acht te nemen. Vooral die laatste groep is zwaar gedupeerd door achterstallig loon.

Breebaart houdt ondanks de vertraging de moed erin: “De onderhandelingen zijn nog aan de gang. Het schijnt binnenkort allemaal in orde te komen maar een exacte datum is er niet.”