Mark Neesen viert 25 jaar als bestuurder bij Landbouwshow, maar zoekt naar opvolger

Het mooiste aan de Landbouwshow vindt Neesen de trouw van sponsoren en standhouders. "De laatste jaren is het aantal stands langzaamaan gegroeid. We zien voornamelijk dezelfde gezichten en bedrijven jaarlijks terugkeren. Ook als die worden overgenomen blijven ze naar de Landbouwshow komen. Dat is erg mooi om te zien", zegt hij.

Wat de Landbouwshow volgens Mark ook bijzonder maakt, is dat de laatste jaren steeds meer een familie-evenement is. "Dat zien we ook in het aantal bezoekers en hun leeftijden. Het is nu een feest voor iedereen."

Binnenkort start zoektocht naar opvolger

Inmiddels is de 54-jarige man uit Hoogwoud dus jubilaris, en wordt hij geroemd door de rest van het bestuur. "Met 25 jaar ervaring heeft Mark een intuïtie ontwikkeld om problemen voor te zijn,” legt een medebestuurslid uit. Een reden om hem 1 april van dit jaar te feliciteren. Maar een volgend jubileum als bestuurslid gaat er niet komen.

"Het stokje voor de standhouders wil ik aan iemand anders overdragen", legt Mark uit. "Ik wil mijn energie de aankomende jaren steken in andere zaken." De zoektocht naar een opvolger is nog niet gestart, maar Mark weet nu al dat dit een flinke klus is. "Zo'n bestuursfunctie is zwaar. En ik stel flink wat hoge eisen aan mijn opvolger."

Daarbij is er volgens Neesen ook een lange inwerkperiode nodig. "Zowel voor de administratie als op het terrein. Dus als er een opvolger is zal ik deze een jaar begeleiden. Volgend jaar ben ik dus ook nog sowieso bestuurslid", sluit hij af.