Bewoners appartementen geëvacueerd bij schuurbrand voormalig hotel in De Koog

De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt om de brand te bestrijden. Omdat de schuur voor de brandweer lastig was te bereiken, is ook een hoogwerker ingezet om het vuur van bovenaf te kunnen blussen. Als gevolg van de enorme rookontwikkeling, die in de wijde omtrek was te zien, zijn bewoners van de appartementen naast het restaurant en voormalig hotel uit voorzorg geëvacueerd.

