Heemskerk introduceert nieuwe statiegeldbak: een uitkomst voor verzamelaars?

Elke ochtend en avond is Nico Fatels op jacht naar statiegeldblikjes. "Ik verdien er toch 400 euro per maand mee", vertelt hij.

De verzamelaar doet dit al jaren. In 2008 werd er ingebroken in zijn huis, waardoor er een flinke som geld werd gestolen. "Ik moest iets doen om extra geld te verdienen, dus begon ik blikjes naar het oud ijzer te brengen."

Niet zo enthousiast

Volgens wethouder Piet Burgering zijn de prullenbakken een goede uitvinding. "Er zijn mensen die het rommelig achterlaten. Dit is een goede oplossing om het hen makkelijker te maken en ook de omgeving schoon te houden."

In de praktijk blijkt het enthousiasme niet zo groot te zijn bij verzamelaars. Nico is redelijk sceptisch over de uitvinding, want nu zijn er meer kapers op de kust. "Zo'n bak maakt het de andere verzamelaars ook makkelijk. Vaak als ik kijk zijn andere mensen al geweest. Zij kunnen nu makkelijk alles meenemen."

Dat is niet het enige waar Nico zich zorgen om maakt. Volgens de verzamelaar moeten mensen nog wennen aan het idee. "Ik heb al gekeken in de bakken, maar er zit vaak alleen afval in. We moeten afwachten of het gaat aanslaan."