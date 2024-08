Olympisch goud na bizarre ontknoping voor Naardense zeilster Odile van Aanholt

De weersomstandigheden in Marseille zijn de hele Olympische Spelen al wisselend. De medalrace zou aanvankelijk gisteren worden gevaren, maar de wind was niet hard genoeg. Nederland ging als tweede de medalrace in en had Zweden en Noorwegen als grootste uitdagers.

Na het eerste keerpunt lagen Van Aanholt en Duetz er goed voor. Samen met Noorwegen kwamen zij als eerste de bocht door. Ook bij de onderboei ging Nederland aan de leiding. De wind zakte iets weg, waardoor het zeilen lastiger werd. Toch gingen zij in één rechte lijn naar de finish. Zo leek het, want de finish bleek iets verder te liggen. Nederland keerde weer om en kwam als derde over de lijn.

Tekst loopt door onder de X-post.