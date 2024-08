Forse schade na brand achterkant steakhouse in Alkmaar: ijssalons daarnaast gered

Er is vrijdagochtend weinig schade te zien vanaf de voorzijde van Steak House Meat & Co, maar aan de achterkant is de schade fors. Volgens Daan Faber van naastgelegen ijs- en koffiewinkel Mocchi is de brand ontdekt door één van de slapende bewoners. "Die werd wakker van glasgerinkel en heeft een medebewoner mee naar buitengetrokken en 112 gebeld."

Rookgeur

Aan de andere kant van het pand waar brand woedde woont Sam Bruinenberg. "Dat was schrikken gisteravond", zegt hij. "IJssalon De Mient is van mijn ouders en ik woon daarboven. Ik was verderop een biertje aan het doen toen ik gebeld werd."

De brandweer rukte in grote getalen uit en had de brand snel onder controle. "Ik ben bij mijn vriendin gaan slapen", vertelt Sam. "Vanochtend mocht ik mijn woning weer in en gelukkig valt de schade mee. Er hangt wel een rookgeur en één ruit is gebarsten."

Ondertussen ging de ijsverkoop vrijdag gewoon weer van start. "We hebben nu de kaasmarkt dus we gaan gewoon door", zegt Daan Faber van Mocchi. "Ik heb wel personeel gebeld of ze wat eerder willen komen, want ik heb de hele nacht niet geslapen. Dus ik zou het wel lekker vinden als ik straks naar mijn bed mag", lacht Faber.