Campinggasten Vogelenzang en Sandevoerde samen in actie: "Red de camping!"

Steeds meer campings worden opgekocht door investeerders die er dure vakantiewoningen neerzetten. Vaste gasten met een stacaravan moeten dan wijken. Dat geldt in de regio Haarlem en omstreken voor camping Vogelenzang in de gemeente Bloemendaal en camping Sandevoerde in Zandvoort.

'Red de Camping'

De vaste campinggasten doen er alles aan om te voorkomen dat ze moeten vertrekken en hun investering kwijt zijn. Ze worden daarin gesteund door SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij diende afgelopen jaar de initiatiefnota 'Red de Camping' in. Beckerman vindt dat de landelijke politiek in actie moet komen om recreanten met een eigen stacaravan of chalet beter te beschermen.