Haarlemmers strijden mee tegen windturbines: op zoek naar 100.000 handtekeningen

Actievoerder Opperman: "We willen dat de nieuwe regering pas op de plaats maakt, zeker als in september in de Tweede Kamer weer wordt gesproken over de normen voor windturbines."

Positief signaal

Dat de nieuwe minister Sophie Hermans (VVD) al in het regeringsakkoord op hoofdlijnen laat weten meer energie te willen opwekken met kerncentrales, beschouwt hij als een positief signaal. "Maar we weten niet hoe tegendraads ze gaat zijn in de windmolenlobby."

De actievoerders willen 100.000 handtekeningen inzamelen met de petitie. Dat is erg ambitieus, weet ook Anton Opperman. In drie dagen tijd hebben 4.000 mensen uit het hele land de petitie ondertekend. "Maar we willen nu wel echt met de minister in gesprek komen. Tot nu toe was het te veel symboolpolitiek. Al die windmolens op land zijn echt niet nodig en dat is ook door onderzoekers van bijvoorbeeld de TU Delft aangetoond."