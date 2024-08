Met overmacht wint Loosdrechtse roeister Veronique Meester olympisch goud

Vooraf gold het duo als de torenhoge favoriet op het water in Vaires-sur-Marne. De grote uitdager op het water was Australië, dat in de halve finale in het spoor bleef. In de finale pakten Meester en Clevering meteen de leiding om zicht te houden op de concurrentie. Halverwege lagen de Nederlanders ruim twee bootlengtes voor. Het Nederlandse duo hield Roemenië en Australië ruim achter zich.

Meester groeide op in Loosdrecht en ging naar de middelbare school in Hilversum. Daar werd ze lid van de roeivereniging Cornelis Tromp. Tijdens haar studie geneeskunde in Amsterdam ging Meester roeien bij Nereus. Sinds 2017 roeit ze in de nationale teams.

