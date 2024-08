Kunsttentoonstelling over hoe het Gooimeer en IJmeer er over tien jaar uit moeten zien

De kunstwerken moeten tien toekomstdromen voor de randmeren voorstellen. Ze zijn gebaseerd op 342 ideeën die inwoners, ondernemers en gebruikers van het gebied hebben aangedragen bij het team van Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Deze organisatie zorgt namens zestien omliggende gemeenten voor het beheer en inrichting van de randmeren op het gebied van recreatie, dus ook 't Gooi- en Ijmeer.

Zo kwam het idee om de dijken opnieuw in te richten. Nu worden ze vrijwel alleen gebruikt om overstromingen te voorkomen, maar door wetlands voor de dijken aan te leggen of meer begroeiing tegen de aanlegsteigers te plaatsen, zou dat goed zijn voor de biodiversiteit. Of voeg meer landschapskunst toe op en langs de randmeren. Het zijn dit soort suggesties die getrechterd zijn in de tien kunstwerken.

Toekomst van de randmeren

Het zijn de verzamelde ideeën en de stemmen van de Gooiers worden meegenomen in de zogenoemde Toekomstvisie voor de komende tien jaar.

"Het doel van de Toekomstvisie is niet om het gebied te veranderen, maar juist om wat er is, te behouden en te verbeteren waar dat kan", vertelt Rita Braam, directeur van de gebiedscoöperatie. "De Toekomstvisie gaat dienen als inspiratiebron en als leidraad om samen met anderen, projecten van de grond te tillen die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het gebied."