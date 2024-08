De Week van West-Friesland: toch nog noorderlicht en van Pisa naar poli

Er was afgelopen week veel te doen om het noorderlicht. Want kregen we het nu wel te zien, of niet? Theo Mulder van Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel voorspelde van wel. En: nog mooier, je hoefde er niet eens de wekker voor te zetten.

De teleurstelling was dan ook groot, toen bleek dat het noorderlicht helemaal niet zichtbaar was. "Wognum doet niet aan het noorderlicht", grapte Miranda, die op de uitkijk stond. De waardes die nodig zijn, waren te laag, legde Theo Mulder uit. Groot was de verbazing dan ook bij hobbyfotograaf René Postel uit Enkhuizen, toen hij een dag later alsnog het noorderlicht waarnam. "Ik dacht: 'Krijg nou wat joh, het noorderlicht'." Uiteindelijk lukte het hem om vier foto's te maken.

