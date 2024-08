Ajacieden kunnen weer juichen in café Chris Scholten, "maar nog niet wat we graag zien"

In het café was de Amsterdamse branie bij aanvang ver te zoeken. De bezoekers waren al lang blij als Ajax de volgende ronde zou halen. "We zijn getraumatiseerd door vorige seizoen": zei één van de bezoekers.

Het spel van de Amsterdammers liet in de eerste helft veel te wensen over en ze gingen met 0-0 de rust in. De cafébezoekers hebben er nog wel vertrouwen in en willen goals zien: "Lekker aanvallen gewoon, het is te behoudend allemaal". Dit bleek in de tweede helft meer dan ingewilligd te worden met maar liefst vier goals, waarvan er drie voor Ajax waren.

De bezoekers gingen met een voldaan gevoel weer naar huis, wetende dat Ajax nog in de race isvoor een plek in de Europa League "Het is een begin, misschien is dit de weg omhoog". Ook een andere bezoeker is nog niet in jubelstemming. "Het is nog niet wat we graag zien, ietwat geflatteerd, maar wel blij dat we doorgaan." In de derde voorronde zal Ajax het opnemen tegen het Griekse Panathinaikos.