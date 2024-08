Hilversummers verbaasd over 'slecht onderhoud' zonnebloemen MH17-slachtoffers

Halverwege juli zijn de zonnebloemen door Hilversum verspreid. Ze staan op de rotondes van het Gooilandplein, de Utrechtseweg en de Noodweg, de Vreelandseweg, de Utrechtseweg en de Diependaalselaan, het J. den Uijlplein en bij het Centraal Station. Dit ter nagedachtenis aan de Hilversum slachtoffers van de ramp, het is een jaarlijks terugkerend onderdeel van de lokale herdenking.

De herdenking is inmiddels geweest, maar de bloemen staan er nog. Wat opvalt is dat de bloemen aan het verdorren zijn. Uit een ronde langs meerdere zonnebloemen blijkt dat de onderkant van de stengels bruin zijn gekleurd, de bladeren slap hangen en de potgrond gortdroog aanvoelt. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de zonnebloemen.

Verbazing

Op sociale media wordt er door meerdere Hilversummer met verbazing gereageerd op de dorre zonnebloemen. "Misschien kan Hilversum het geld dat verdiend wordt met het betaald parkeren besteden aan het water geven van de zonnebloemen ter nagedachtenis van de MH17-ramp? Treurig dit", luidt één van de reacties.

Maar er is ook bijval. "En waarom moet de gemeente alles doen? Hoe moeilijk is het om even met een gieter die bakken water te geven?" en "Volgens mij worden de bloembakken in Hilversum, zeer regelmatig water gegeven door de gemeentewerkers. Ik zie ze ook regelmatig planten wateren."

'Te heet'

De gemeente Hilversum laat in een reactie weten wel degelijk bezig te zijn met de zonnebloemen. "We geven de zonnebloemen meerdere keren per week water. We doen er alles aan om het goed te onderhouden. Echter is het gewoon te heet geweest, waardoor zowel de bloemen als de grond het erg zwaar hebben", legt de woordvoerder uit.

"We gaan ervan uit dat met de iets koelere temperaturen de komende dagen de bloemen nog wel wat bijtrekken en we blijven ze de komende tijd nog goed verzorgen."