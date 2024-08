Avontuurlijke kip ontsnapt en pakt trein naar andere kant van het land

Kees, manager van Dierentehuis Arnhem en Omstreken, bevestigt het verhaal van Semmie. "We kregen vrijdagavond een melding van NS, dat ze een gevonden voorwerp hadden die verdacht veel op een kip leek", lacht hij. "Die was achtergelaten in de trein. De Dierenambulance heeft het dier opgehaald en meegenomen."

Kees stond wel even vreemd te kijken van de melding. "We halen af en toe wel vreemde beesten op, maar kippen uit de trein heb ik nog niet eerder meegemaakt. Sowieso halen we eigenlijk nooit dieren op uit de trein. Het rare is dat niemand die kip heeft lastiggevallen en dat ze die hele reis van meer dan twee uur gewoon heeft kunnen maken. De kip is pas in Arnhem uit de trein gehaald."

Sjon is weer de oude

Een week later is Buurvrouw Sjon weer helemaal de oude, zegt Semmie. "Ze loopt weer binnen en ze komt op schoot zitten voor knuffels, dus het gaat weer helemaal goed met haar." Semmie is ondertussen ook een beetje bijgekomen van de schrik. "Ik vond het echt het meest rare verhaal wat ik ooit heb gehoord."