Hordenloopster Nadine Visser blonk ook in de turnhal al uit: "Was overal goed in"

Zaterdagavond hoopt Nadine Visser ook van de partij te zijn, als in Parijs de finale van de 100 meter horden wordt gelopen. Het zijn alweer de derde Spelen voor Visser, na Rio de Janeiro (2016) en Tokyo (2021), waar ze als vijfde eindigde. Een maand geleden verbrak ze het Nederlands record op de 100 meter horden.

Jolanda Visser is de moeder van Nadine en is er vandaag in Parijs ook bij, samen met haar man René. “We zijn er nu al nerveus voor", vertelde ze een kleine week geleden. "In 2016 waren we er ook bij. Toen deed ze nog mee aan de meerkamp en waren de verwachtingen wat minder hooggespannen. Nu hoop je dat ze het in ieder geval goed gaat en ze de finale haalt. Je wil je kind blij zien, wat ze ook doet.”

'Trainster Margreet als motivator'

Nadine legde haar sportieve basis niet op de atletiekbaan, maar in de turnhal. Bij D.E.S.S - Door Eendracht Samen Sterk - uit haar woonplaats Hoogkarspel, om precies te zijn. Haar trainster destijds: Margreet Kievit. "Margreet was echt een motivator. Zij ging zo goed om met al die meiden, ze werd echt op handen gedragen", weet Jolanda.

Ze raakte als ouder betrokken bij de gymnastiekvereniging. "Puur omdat Nadine vanuit het gym naar de turnploeg ging. Dan help je wat mee. Ik werd jurylid, later ook in het rayon, en was ook bestuurslid van D.E.S.S."