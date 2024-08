Weggeefkasten in West-Friesland zijn een populair doelwit onder vandalen

"Heel triest. Zeker voor de mensen die het nodig hebben", reageerde Jolanda eerder deze week op het stoppen. De diefstal van de camera, die ze had opgehangen om misbruik tegen te gaan, was gestolen. "Ik stop er veel tijd en soms ook eigen geld in, maar het levert alleen maar frustratie en gedoe op."

Niet alleen in Bovenkarspel zijn er problemen. Eerder had Krista Leussink uit Wognum last van een rondtrekkende groep mensen, die hun tassen vollaadden met de spullen uit de kast. En de kast van Nadia Meester in Enkhuizen is al langer doelwit van 'slooppubers'. "Dan smeren ze de tandpasta bijvoorbeeld op de stoep, gooien spullen in de tuin of in de steeg. Of maken verpakkingen open en smijten de inhoud op straat. Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen. Het gaat maar door", zei Nadia eerder tegen NH.

Om het sloopgedrag tegen te gaan, heeft Nadia een cijferslot aan de kast gehangen. Mensen die gebruik willen maken van haar initiatief kunnen de code opvragen. "Anders blijven kinderen de kast leegtrekken, om vervolgens de spullen in de staag te gooien. Ik besteed zeker een dag in de week tijd aan de kast, dus daar heb ik geen zin meer in. Frustrerend dat het zo moet, maar het kan niet anders."