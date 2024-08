Grote brand in bovenwoning in centrum Alkmaar: brandweer voorkomt erger

Vlak na middernacht kreeg de brandweer een melding binnen van de brand. Er werd snel opgeschaald, omdat de brandweer bang was dat de brand zou uitslaan op andere woningen in de binnenstad.

Uit angst dat de brand verder zou uitslaan moesten veel buurtbewoners tijdelijk uit hun woning. Bewoners uit omliggende panden aan de Mient, Langestraat en Houttil werden daarom geëvacueerd. Zij werden in een nabijgelegen horecagelegenheid opgevangen.

Mede daardoor was het een drukke boel vannacht in het centrum. Ook trok de brand veel bekijks onder de andere Alkmaarders die in het centrum waren.

'Je huis staat in de fik'

Sam doet donderdag een biertje in het centrum van Alkmaar met zijn vrienden, als hij wordt gebeld met het bericht: "Je huis staat in de fik", vertelt hij vandaag aan NH-verslaggever Frank Veenhof. Vanaf de kroeg loopt hij naar zijn straat toe. Al snel ziet hij de hele straat volstaan met brandweer en politie. “Je zag allemaal vlammen het pand naast ons uitkomen, dus dat was even schrikken", vertelt hij.

De brand is begonnen bij het pand naast Sams huis, maar zijn huis bleef gespaard. “Wij hebben gelukkig alleen rookschade, maar het pand naast ons is flink doorgefikt.”