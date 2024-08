112-blog | Scooterrijder gelanceerd bij botsing in Hoofddorp • Twee mannen opgepakt na geweldpleging op Loosdrechtse Plassen

09.47 uur

De politie zet vandaag de zoektocht naar de 58-jarige man door in het duingebied bij Egmond en Schoorl. Dat laat een politiewoordvoerder van Noord-Holland Noord weten. Afgelopen nacht werd er digitaal door het gebied gezocht en deze ochtend gaat de zoektocht verder. Momenteel gaat de politie met behulp van een drone door het duingebied heen.

Gisteren werd er al flink gezocht naar de 58-jarige man. De politie vroeg toen mensen via een Burgernet-bericht om uit te kijken naar een man in het duingebied van Bergen. Hij is 58 jaar, wit, slank, 1,87 meter lang, heeft donker krullend haar en mogelijk een blauw shirt aan.

De politie en het Veteranen Search Team gaan vandaag verder met zoeken in het duingebied bij Egmond en Schoorl. "Het is zo'n uitgestrekt gebied, dat is niet in een dag helemaal doorzocht", laat de woordvoerder weten.