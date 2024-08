112-blog | Explosie portiekwoning Alkmaar, Grote brand in Alkmaar

06.50 uur

In de nacht van donderdag op vrijdag vond er rond 02.00 uur een explosie plaats bij een portiekwoning aan de Argonstraat in Alkmaar. De explosie gebeurde in de brievenbussen naast de woningen. Er is niemand gewond geraakt. Ook was er geen sprake van brand.

Via X doet de politie eenheid Noord-Holland een oproep aan iedereen om beelden, zoals dashcams en deurbelbeelden, te delen voor verder onderzoek.