Gezapig Ajax bereikt in Servië vrij moeizaam naar volgende Europe voorronde

Na rust bracht Farioli de doelpuntenmaker van vorige week in de ploeg. Toen scoorde Branco van den Boomen de enige treffer van de wedstrijd en nu in Servië verving hij Kenneth Taylor. Mede door de wijziging speelde Ajax wat beter en zette Josip Sutalo de Amsterdammers op voorsprong. Waar de Kroatische verdediger voor rust net niet tot scoren kwam, lukte het hem dit keer wel.

Gelijkmaker

Lang kon Ajax niet genieten van de voorsprong, want Vojvodina bracht na een klein uur spelen de spanning terug. Dat gebeurde via Lazar Nikolic, al raakte Sutalo de bal onderweg naar het Ajax-doel. Met de 1-1 stand was er nog niks aan de hand, maar heel ontspannen zaten de vierhonderd meegereisde Ajax-fans niet op de tribune.

Tekst loopt door onder de foto.