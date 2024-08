Nieuwe statiegeldcampagne gericht op toeristen: "Ik wil het wel doen, maar heb zo een tour"

De Engelstalige campagne is op billboards te zien op meerdere plekken toeristische in de stad, zoals boven de bagagebanden in de aankomsthallen op Schiphol. De toeristen hebben vooralsnog geen idee van het statiegeldsysteem in de stad. Maar sommige zien het wel zitten om 15 cent te verdienen. "Ik zou het zeker doen. Ik zou ze verzamelen en naar de supermarkt brengen", vertelt een toerist op de Dam. Een vrouw uit Denemarken ziet het ook wel zitten. "Ja, natuurlijk. Als er een financiële beloning bijkomt, zou ik het altijd doen", zegt ze.

'Een win-winsituatie'

Maar niet alle toeristen denken dat ze straks braaf in de supermarkt staan. "Ik ga het niet doen, en dat is vooral omdat ik een toerist ben", zegt een Engelsman lachend. Een man uit Australië zal ook niet snel zijn lege fles inleveren. "Je moet sowieso meerdere hebben. Je moet kwantiteit hebben", vertelt hij.

De campagne legt toeristen in drie stappen uit hoe ze hun geld terugkrijgen en is er om hen te motiveren statiegeldverpakkingen in te leveren in plaats van weg te gooien. "Dat is wel zo eerlijk, ze hebben er immers voor betaald en wij zijn blij met alle extra verpakkingen die worden ingeleverd. Een win-winsituatie", aldus Jeroen Hillen, directeur van Statiegeld Nederland.

Nieuwe doelgroep

Met miljoenen toeristen per jaar hoopt Statiegeld Nederland zo een grote slag te slaan met extra ingeleverde statiegeldverpakkingen, aangezien ze een doelstelling hebben dat 90 procent van alle blikjes en plastic drankflessen weer ingenomen moeten worden. Of deze nieuwe doelgroep echt potten kan breken met het inleveren van statiegeldverpakkingen zal de komende tijd blijken.