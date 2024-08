Vijf vragen aan Schiphol over de comeback van de 100 milliliter-regel voor handbagage

2. Dankzij moderne scanners was Schiphol in 2019 een van de eerste luchthavens die afscheid nam van de 100 ml-regel. Zijn jullie nu de dupe van jullie eigen voortrekkersrol?

"We volgen de geldende wet- en regelgeving. Ondanks dat we begrijpen dat passagiers nadelige effecten hiervan ervaren zien we ook nog steeds veel positieve kanten van het gebruik van de hightech scanners. Zo mogen bij ons de laptop en andere grote elektronische apparaten in de tas worden gelaten."

3. Welke maatregelen gaan jullie nemen om reizigers van de herintroductie van de regel op de hoogte te brengen?

"We gaan reizigers proactief informeren via diverse kanalen. Hiervoor zetten we socialmedia-campagnes in, gebruiken we onze website, en plaatsen we banners en tonen we video’s op Schiphol."