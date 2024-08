Ruim 100 aanvragen voor kunstsubsidies afgewezen, wel 47 nieuwkomers

Ketelhuis krijgt ook geen subsidie

Het Ketelhuis had een bedrag van 420.000 euro gevraagd, maar krijgt in tegenstelling tot vier jaar geleden niks. Op de meeste criteria scoorde de bioscoop een 'zwak' of 'onvoldoende'. Ook verwijst het AFK naar de berichtgeving van AT5 over de onveilige werksituatie.

"Het AFK heeft de aanleiding van de berichtgeving geverifieerd en neemt deze zeer serieus", schrijft het AFK. "Het Ketelhuis reflecteert hier niet op in het plan, noch heeft ze het AFK anderszins geïnformeerd op het moment dat dit impact kreeg in de organisatie."