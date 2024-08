Fietsroute naar Parnassia weer begaanbaar: nieuwe bruggen tot herfstvakantie

Met een warme vrijdag in het vooruitzicht is dat goed om te weten voor de duizenden fietsers die bijvoorbeeld via ingang Bleek en Berg naar Parnassia willen. Ze stuiten vandaag nog op hekken, maar die zijn morgen verdwenen. De bruggen blijven tot de herfstvakantie liggen.

De Fietsersbond is blij met de maatregel die PWN heeft getroffen, maar zou graag zien dat de bruggen permanent blijven liggen. Een woordvoerder van het waterleidingbedrijf laat weten: ''Naast deze tijdelijke maatregel kijkt PWN hoe we ons op langere termijn kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Daarin nemen we de Fietsersbond uiteraard mee.''