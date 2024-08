Opeens was er toch wél noorderlicht, zag hobbyfotograaf René tot zijn verbazing

Naderhand kreeg hij berichten van anderen die net voordat hij aankwam om 2.00 uur 's nachts waren vertrokken, omdat er niks te zien was. "Ik had mazzel, echt mazzel, want daarna trok het ook meteen weer dicht."

Eens in de honderd jaar

Het noorderlicht was niet met het blote oog te zien. In mei van dit jaar was dat wel het geval, maar zoiets gaan we volgens René niet snel meer meemaken. "Dat gebeurt eens in de honderd jaar. Dus de kans dat wij dat nog een keer gaan zien is klein." Wel verwacht hij dat de kansen op noorderlicht in september weer groter worden.

Dat hij een van de weinige mensen is die het noorderlicht wel heeft gezien de afgelopen dagen, kan hem niet zoveel schelen. "Ik vind het leuk, want fotografie is m'n hobby. Maar dat ik een van de weinige ben doet me niet zoveel."