Kas (31) helpt Zandvoortse jongeren uit de problemen: "Who the f*ck is deze gast?"

It takes a village to raise a child. Als er iets is, dat Kas na vijf jaar straathoekwerk in Zandvoort heeft geleerd, dan is dat het wel. “Zeker als je nog jong bent”, weet hij. “Dan ben je nog kneedbaar, makkelijker te beïnvloeden. Daarna wordt het moeilijker om iemands gedrag en gewoontes te veranderen. De omgeving waarin iemand opgroeit, is allesbepalend.”

Een kind dat in Zandvoort opgroeit, doet dat in een bijzondere omgeving. Een natuurgebied als achtertuin, een strand om op uit te kijken. Maar ook: volop toerisme, zeker in de zomer, met bijbehorende verleidingen als horeca en coffeeshops. Een glas bier in de hand, een peuk in de mond. Het is een bekend tafereel op een zonnige dag in het centrum.

1 op de 3 jongeren rookt

Dat heeft gevolgen. Uit een rapport van GGD Kennemerland dat eerder deze maand uitkwam, blijkt dat het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in Zandvoort bovengemiddeld hoog ligt. Er wordt meer alcohol gedronken, meer gerookt, meer geblowd en meer harddrugs gebruikt vergeleken met de rest van Nederland. Een voorbeeld: bijna 1 op de 3 jongeren (16-25 jaar) rookt in Zandvoort. In de rest van Nederland is dit minder dan 1 op 5.

