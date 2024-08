Verhoogd risico op natuurbranden, brandweer schaalt alarmfase op

Bij deze fase is het extra belangrijk om na te denken wat je doet. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat vooral rokers op moeten letten dat ze niet hun sigarettenpeuken in de natuur gooien. Ook als je barbecuet, moet je goed opletten dat er geen smeulende deeltjes in de natuur terechtkomen.

Een tip die minder bekend is, is het goed weggooien van glaswerk. Soms blijven er stukken gebroken glas achter in de natuur. "Als de zon er dan doorheen schijnt, kan daar vuur door ontstaan. Dus zorg ervoor dat al het glas in de prullenbak verdwijnt", aldus de veiligheidsregio.

Vrijhouden

Mocht er toch een brand ontstaan, is het tot slot van belang om de bos- en duinwegen vrij te houden. Mensen parkeren al snel op toegangspaden, omdat het met mooi weer druk kan zijn rond het strand. "Doe dat niet, dan kunnen wij er niet meer langs."