Drukte bij autogarages, zelfs doe-het-zelfgarages vol

In zijn garage kan de doe-het-zelver naar hartenlust zijn gang gaan. Zo kan je allerlei apparatuur huren en ook van de hefbrug kan je tegen betaling gebruik maken.

Het is bij Peters garage in Purmerend niet alleen druk vanwege de vakantie: een grote hobbyhal voor auto's in Amsterdam is gesloten. "De doe-het-zelvers daar zoeken nu andere plekken, desnoods laten ze het repareren in plaats van dat ze het zelf doen. Het is een drukte van jewelste overal, je zou het niet zeggen in de vakantie maar het is wel zo."

Peter kan zich niet heugen dat hij ooit zo'n volle agenda bij zijn garage had. "We hadden het altijd wel druk, maar niet dat de agenda drie weken lang vol stond."

Diverse werkzaamheden

De werkzaamheden die mensen zelf uitvoeren in de garage van Peter zijn divers. "Ze vervangen uitlaten, vervangen remmen, kleine beurt, olie verversen, grote beurt... Nu zijn hier een aantal mensen bezig om een motor te wisselen. Het is van alles wat."

Zijn garage is er niet alleen voor de ervaren sleutelaar. Ook als je geen verstand hebt van hoe je bougies moet vervangen ben je welkom, zegt Peter. "Dan kom je langs en dan voeren wij het uit." Hij laat dan zien wat hij doet en legt uit hoe je het de volgende keer zelf kan doen.

Er is altijd wel iemand die even wil meekijken of het wel goed gaat. En ook niet onbelangrijk: of je alles wel veilig gemonteerd hebt. "Want als op de snelweg je uitlaat eraf valt die je er net onder hebt gezet, is dat je eigen verantwoordelijkheid."