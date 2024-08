Kermiskoning Stuy wil jongeren van de straat houden: "Ik moet wethouder Jeugdzaken worden"

Volgens Stuy moet er wat veranderen. Hij heeft het gevoel dat er niet genoeg toezicht is op de jeugd, waardoor ze zich sneller misdragen. "Ik denk dat we terug naar de basis moeten, naar buurthuizen", geeft hij aan. "Vroeger had je daar ook mensen zitten en dat waren een soort tweede papa's. Maar ik hoop ook dat de ouders een beetje gaan opletten. Niet om te ouwehoeren, maar niemand weet wat zijn kind doet."

Wethouder Jeugdzaken

Toch voelt Stuy vooral enthousiasme als hij ziet hoe de rolschaatsbaan zich vult met kinderen en waagt hij zich aan een bijzondere uitspraak. "Misschien moet ik wel wethouder worden van Jeugdzaken", lacht hij. "Ja, dat wordt één party. Al ben ik wel iemand die veel gevoel en veel emotie heeft. Ik ga weleens uit mijn dak en dat is in politieke zin niet handig. Maar ik zou wel echt iets willen betekenen om te kijken of we die jeugd weer op het rechte pad kunnen krijgen."

Dat probeert hij nu dus ook al te doen met de rolschaatsbaan, met steun het lokale bestuur. "Het is belangrijk dat we zorgen dat er voor de jeugd genoeg te doen is", aldus stadsdeelvoorzitter Amélie Strens. "Op het moment dat je je verveelt, ga je misschien dingen doen die tegen het randje aanzitten of net niet kunnen. Dus we moeten voldoende aanbod hebben voor de jongeren en daar kan dit een bijdrage aan leveren."