Vader Frits en dochter Freya vullen Hoorn met klanken van viool en carillon

Met de klanken van onder meer 'Speak Softly Love', een nummer van Andy Williams uit de film The Godfather, is een unieke combinatie van het klokkenspel en een viool te horen vanuit de Grote Kerk. "Een logische combinatie is het absoluut niet", lacht Freya. "Ik denk niet dat het heel vaak is gedaan. En qua dynamiek is het nooit mogelijk geweest. Sinds er geluidsversterking is, is het wel een optie."