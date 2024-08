Buurt geschrokken van brand bij snackbar Marathonweg: "Wij zitten hier elke dag"

De brand brak vannacht rond 5 uur uit. "Ik werd er wakker van, ik hoorde direct heel veel brandweer. Het bleef maar loeien", vertelt een vrouw. Een ander: "Ik kon niet meer slapen, ik zat rechtop in m'n bed." Binnen een half uurtje wist de brandweer de boel te blussen. Een aantal omwonenden moesten hun huis verlaten, niemand raakte gewond.

Vermoedelijk aangestoken

Omdat de politie vermoedt dat de brand is aangestoken, wordt er de hele ochtend onderzoek gedaan. De schok voor de buurtbewoners is extra groot, omdat de snackbar een geliefde plek is. "Het was niet alleen mijn stekkie, maar ook het stekkie van m'n vader en m'n moeder toen ze nog leefden. We zaten hier altijd, altijd vriendelijke mensen. Het doet me heel veel."