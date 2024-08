Bewusteloze vrouw met verwondingen gevonden in Hoorn, politie zoekt getuigen

De 67-jarige vrouw uit Hoorn werd zaterdagavond rond 19.35 uur gevonden op het voetpad tussen de Kerkewagen en de Postiljon. Een getuige zag haar liggen en belde naar de hulpdiensten. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis, waar werd geconstateerd dat enkele verwondingen niet zijn gekomen door het bewusteloos raken.

Het slachtoffer heeft onverklaarbare verwondingen aan haar arm of pols, aan het oog en een been. Zelf weet de vrouw niet meer wat er gebeurd is. De politie is ingeschakeld en doet onderzoek naar het incident.

Politie hoopt op meer tips en aanwijzingen

Met het slachtoffer is dagelijks contact, waarbij geprobeerd wordt om meer aanwijzingen te achterhalen. Tevens is er een gesprek geweest met de melder. "We hebben diegene bevraagd. Dit heeft nog niet tot een doorbraak geleid", licht politiewoordvoerder Jan Martijn Stout toe.

Naar aanleiding van de oproep en het onderzoek zijn buurtbewoners gesproken die de vrouw voor het incident hebben gezien, en beelden bekeken. Maar nog altijd zonder resultaat. "Die beelden zijn nog onvoldoende voor een sluitend verhaal", stelt de woordvoerder. "Ook is er nog geen profiel van de verdachte bekend. Elke mogelijke aanwijzing is nog welkom."